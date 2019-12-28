2019-12-28T08:35:09+03:00
Экономика

Спикер Курултая Башкирии прокомментировал предстоящую ликвидацию МУПов и ГУПов

Константин Толкачев назвал большую часть таких предприятий в республике нерентабельными
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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К 2025 году в Башкирии завершится полная ревизия МУПов и ГУПов, после чего большинство из них будет ликвидирована. Предприятия сменят форму юридического лица. Об этом стало известно после принятия соотвествтующего федерального закона.

Высказались по этому поводу и в Госсобрании-Курултае Башкирии. Депутаты башкирского парламента отмечают, что в будущем муниципальные и госпредприятия уйдет с рынка. Исключения составят только те, что работают с государственным оборонным заказом, обеспечивают работу госорганов за границей и действуют в районах Крайнего Севера.

Как отметил Константин Толкачев, в республике на данный момент 20 ГУПов и 200 МУПов. Большая часть из них нерентабельна.

- В отдельных аспектах деятельности унитарные предприятия находятся в заведомо более выигрышном положении, что ущемляет интересы других участников рынка. Например, они могут обходить закон «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Госорганы могут перечислять им бюджетные средства не на конкурсной основе, а напрямую, в форме субсидий, - заявил спикер башкирского парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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