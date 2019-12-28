В Башкирии сотрудники управляющей компании устроили «корпоратив» в подъезде

СЕГОДНЯ 08:01 2019-12-28T08:01:57+03:00

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В минувшую пятницу 27 декабря, в одном из домов Стерлитамака по улице Голикова прошел новогодний корпоратив управляющей компании. Местный житель снял происходящее на фото и вложил снимки в социальные сети. Жильца дома возмутило место проведения праздника – он утверждал, что коммунальщики устроили «дискач» прямо в подъезде.

В комментариях к посту в соцсетях жители Стерлитамака не поддержали местного жителя. Многие заявили, что не видят смысла в обвинениях коммунальщиков. А самого автора престыдили за то, что опубликовал фотографии людей без их согласия.

Более того, горожане не увидели в действиях коммунальщиков чего-то плохого или криминального. Многие пользователи соцсетей написали, что «пусть отдыхают, они тоже люди».

ИСТОЧНИК KP.RU