В Башкирии из-за погоды ввели ограничения движения на трассах

СЕГОДНЯ 19:56 2019-12-27T19:56:51+03:00

ГИБДД и МЧС республики просят водителей не выезжать на дороги без острой необходимости

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Сегодня, 27 декабря, в Башкирии резко ухудшилась погода. Экстренные службы сообщают о введении ограничений на дорогах республики. Из-за гололеда, ледяного дождя и плохой видимости автомобилистам рекомендуют не выезжать на оживленные трассы без особой надобности.

Как сообщили в ГИБДД по Башкирии, сейчас ввели ограничения движения до полуночи 28 декабря на участках:

- Стерлитамак-Салават км 19,9 - км 40,4;

- Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка км 33+589 - км 79+803;

- Стерлитамак-Карагайново - а/д Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск км 0,00 - км 18+300. Дорожная полиция также ограничивает движение большегрузных автомобилей, пассажирских автобусов и маршрутных такси.

- Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU