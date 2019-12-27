2019-12-27T19:15:42+03:00
Общество

Стало известно, какая погода будет в Уфе в январе 2020 года

Синоптики представили предварительный прогноз на месяц
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Январь 2020 года в Уфе будет снежным и теплым. По предварительному погоду синоптиков, температура воздуха будет «скакать» от -1,-2 минимум до -22 градусов максимум в дневное время суток.

Так, метеорологи предсказывают теплое начало 2020 года – 1 и 2 января днем будет -1,-2 градуса, по ночам до -8. Похолодание начнется 3 января – столбики термометров упадут до -11 днем и до -23 градусов ночью.

4 января станет самым холодным в этом месяце – воздух похолодает до -22 градусов днем и до -24 ночью. Следующие несколько дней еще будет прохладно, от -16 градусов днем до – 23 ночью. Все последующие дни в январе ожидается не холоднее – 11. Исключением станет вторник, 17 января – в этот день похолодает до -17.

В конце января потеплеет до 0, +1 градусов Цельсия. Весь январь жителей Уфы ждут обильные снегопады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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