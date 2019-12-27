2019-12-27T16:54:07+03:00
Общество

В центре Уфы на два дня перекроют улицу

Речь идет об улице Чернышевского
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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В Уфе ограничат движение транспорта по улице Чернышевского, сообщает пресс-служба администрации города.

Проезжую часть рядом с домом №124 перекроют на период с 28 до 29 декабря. Во сколько именно движение на данном участке будет открыто, не уточняется. В качестве причины введенного ограничения власти называют обеспечение безопасности во время работ по водоснабжению.

Мэрия обратилась к горожанам и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием в временным ограничениям и принесла извинения за возможные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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