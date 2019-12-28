2019-12-28T09:05:27+03:00
Происшествия

На республиканской елке в концертном зале «Башкортостан» у школьницы украли телефон

Неизвестный вытащил гаджет из рюкзака подростка
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Девушка заметила пропажу телефона, когда забрала вещи из гардеробаДевушка заметила пропажу телефона, когда забрала вещи из гардеробаФото: Евгения ГУСЕВА
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Ровно неделю назад, 20 декабря, в концертном зале «Башкортостан» в Уфе на республиканской новогодней елке собрались 780 детей со всего района. Светлый праздник одного из ребят был омрачен кражей телефона. Об этом рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мать ученицы девятого класса уфимской школы. Она рассказала полицейским, что в период с 17:30 до 18:00 в раздевалке ГКЗ у 15-летней дочери из рюкзака вытащили дорогостоящий телефон. Школьница заметила пропажу, когда забирала вещи, чтобы отправиться после праздника домой. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «кража из одежды, сумки или другой ручной клади».

ИСТОЧНИК KP.RU

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