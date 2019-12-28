На республиканской елке в концертном зале «Башкортостан» у школьницы украли телефон

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-28T09:05:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Ровно неделю назад, 20 декабря, в концертном зале «Башкортостан» в Уфе на республиканской новогодней елке собрались 780 детей со всего района. Светлый праздник одного из ребят был омрачен кражей телефона. Об этом рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мать ученицы девятого класса уфимской школы. Она рассказала полицейским, что в период с 17:30 до 18:00 в раздевалке ГКЗ у 15-летней дочери из рюкзака вытащили дорогостоящий телефон. Школьница заметила пропажу, когда забирала вещи, чтобы отправиться после праздника домой. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «кража из одежды, сумки или другой ручной клади».

ИСТОЧНИК KP.RU