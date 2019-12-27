В Уфе запустили строительство новой поликлиники

СЕГОДНЯ 15:58 2019-12-27T15:58:59+03:00

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Сегодня, 27 декабря, в Уфе начали строить новое здание поликлиники РКБ имени Гумера Куватова 1500 посещений.

Капсулу времени в фундамент нового здания заложил глава Башкирии Радий Хабиров. В капсулу поместили флешки с информацией об истории больницы с момента ее создания.

фото: glavarb.ru

Площадь нового медучреждения составит 17 тысяч «квадратов». Плановые сроки строительства – 2019-2021 годы. Стоимость объекта составляет 2,18 млрд рублей. В республиканском бюджете уже предусмотрели траты на возведения поликлиники.

– Мы закладываем эту капсулу для наших потомков, передаём им наши смыслы, цели, задачи, – сказал во время церемонии Хабиров. – Уфе и всей республике очень нужна эта поликлиника, нужны и другие объекты. Будем строить планово и стабильно, работать интенсивно и качественно.

ИСТОЧНИК KP.RU