Жителя Башкирии отправили за решетку из-за девяти штрафов ГИБДД
Жителя Башкирии отправили за решетку на три месяца из-за неуплаты девяти штрафов ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба ФССП.
В ведомстве пояснили, что судебный пристав-исполнитель Иглинского районного отдела возбудил девять исполнительных производств от отбывании обязательных работ. Свои штрафы водитель погашать не спешил. В связи с этим его привлекли к административной ответственности и назначили 180 часов обязательных работ – по 20 часов на каждую санкцию. Однако убирать улицы от снега должник отказался. Поэтому в отношении него возбудили еще девять дел – уже за уклонение от обязательных работ.
Суд был беспощаден и назначил наказание в виде 90 суток административного ареста. Нарушитель три месяца проведет за решеткой, а когда выйдет, должен будет отбыть наказание в виде обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU