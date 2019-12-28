Жителя Башкирии отправили за решетку из-за девяти штрафов ГИБДД

СЕГОДНЯ 07:01 2019-12-28T07:01:49+03:00

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Жителя Башкирии отправили за решетку на три месяца из-за неуплаты девяти штрафов ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба ФССП.

В ведомстве пояснили, что судебный пристав-исполнитель Иглинского районного отдела возбудил девять исполнительных производств от отбывании обязательных работ. Свои штрафы водитель погашать не спешил. В связи с этим его привлекли к административной ответственности и назначили 180 часов обязательных работ – по 20 часов на каждую санкцию. Однако убирать улицы от снега должник отказался. Поэтому в отношении него возбудили еще девять дел – уже за уклонение от обязательных работ.

Суд был беспощаден и назначил наказание в виде 90 суток административного ареста. Нарушитель три месяца проведет за решеткой, а когда выйдет, должен будет отбыть наказание в виде обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU