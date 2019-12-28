2019-12-28T07:01:49+03:00
Общество

Жителя Башкирии отправили за решетку из-за девяти штрафов ГИБДД

Ему также назначили 180 часов обязательных работ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
После выхода на свободу мужчине все-таки придется заняться обязательными работамиПосле выхода на свободу мужчине все-таки придется заняться обязательными работами
Изменить размер текста:

Жителя Башкирии отправили за решетку на три месяца из-за неуплаты девяти штрафов ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба ФССП.

В ведомстве пояснили, что судебный пристав-исполнитель Иглинского районного отдела возбудил девять исполнительных производств от отбывании обязательных работ. Свои штрафы водитель погашать не спешил. В связи с этим его привлекли к административной ответственности и назначили 180 часов обязательных работ – по 20 часов на каждую санкцию. Однако убирать улицы от снега должник отказался. Поэтому в отношении него возбудили еще девять дел – уже за уклонение от обязательных работ.

Суд был беспощаден и назначил наказание в виде 90 суток административного ареста. Нарушитель три месяца проведет за решеткой, а когда выйдет, должен будет отбыть наказание в виде обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На республиканской елке в концертном зале «Башкортостан» у школьницы украли телефон
Спикер Курултая Башкирии прокомментировал предстоящую ликвидацию МУПов и ГУПов
В Башкирии сотрудники управляющей компании устроили «корпоратив» в подъезде
Жителя Башкирии отправили за решетку из-за девяти штрафов ГИБДД
В Башкирии из-за погоды ввели ограничения движения на трассах
Стало известно, какая погода будет в Уфе в январе 2020 года
«Мы готовы потеснить мировых мейджоров»
Радий Хабиров вручил ключи от машин скорой помощи главврачам больниц
В центре Уфы на два дня перекроют улицу
В Уфе запустили строительство новой поликлиники
«Башинформсвязь» закупит IT-оборудование на 100 млн рублей
Уфимкам, снявшимся полуголыми у памятника национальному герою, поступают странные сообщения
Победители конкурса «Молодые лидеры Республики Башкортостан»
После массового ДТП с участием двух бензовозов на трассе в Башкирии произошел розлив топлива
Башкирию накроет ледяным дождем
Студентка из Башкирии стала жертвой группового изнасилования
В Башкирии водитель сбил двух человек и скрылся – один из пешеходов погиб
В Уфе 83-летней бабушке выдали пенсию купюрами банка приколов
ГК «Первый Трест» - итоги 2019 года
Пропавшего на Сахалине военного из Башкирии нашли в неожиданном месте