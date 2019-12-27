Радий Хабиров вручил ключи от машин скорой помощи главврачам больниц

СЕГОДНЯ 17:59 2019-12-27T17:59:07+03:00

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Сегодня, 27 декабря, Радий Хабиров вручил ключи от новых машин скорой помощи главврачам медучреждений Башкирии. В общей сложности в распоряжение больниц было передано 37 машин.

– За последние полтора года мы получили более 200 автомобилей «скорой», – отметил глава республиканского Минздрава Максим Забелин. – Дефицита машин у нас нет, но парк техники достаточно изношен. Тем не менее, время доезда скорой помощи полностью соблюдается.

Медучреждения Уфы получили пять новых автомобилей, по две «скорых» передали больницам Мелеуза, Стерлитамака и Туймазов. Остальные транспортные средства были распределены по районам Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU