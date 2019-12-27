2019-12-27T13:42:19+03:00
Общество

Башкирию накроет ледяным дождем

Экстренное предупреждение передали в МЧС республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Осадки ожидаются в южной части республикиОсадки ожидаются в южной части республикиФото: Иван МАКЕЕВ
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В МЧС Башкирии предупредили о надвигающимся на республику ледяном дожде. В ближайшие сутки осадки пройдут в южной части региона.

Помимо этого, ожидается снежные накаты на дорогах, гололед и налипания мокрого снега на провода и деревья.

В целом в Башкирии до 20:00 28 декабря прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами до умеренного. Ветер будет восточным, северо-восточным со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -5,-10° (при прояснениях подморозит до -16°). Днем столбик термометра не опустится ниже отметки в -7°.

На автодорогах ухудшится видимость в снеге – до 1-2 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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