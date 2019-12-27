Башкирию накроет ледяным дождем
В МЧС Башкирии предупредили о надвигающимся на республику ледяном дожде. В ближайшие сутки осадки пройдут в южной части региона.
Помимо этого, ожидается снежные накаты на дорогах, гололед и налипания мокрого снега на провода и деревья.
В целом в Башкирии до 20:00 28 декабря прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами до умеренного. Ветер будет восточным, северо-восточным со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит -5,-10° (при прояснениях подморозит до -16°). Днем столбик термометра не опустится ниже отметки в -7°.
На автодорогах ухудшится видимость в снеге – до 1-2 километров.
ИСТОЧНИК KP.RU