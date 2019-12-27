«Башинформсвязь» закупит IT-оборудование на 100 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:17 2019-12-27T15:17:27+03:00

Самая дорогая позиция оценивается почти в 200 тысяч рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В числе заказов значатся IP-камеры, турникеты и оборудование для домофонов

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Телекоммуникационная компания «Башинформсвязь» потратит на оборудование 99 млн рублей. Соответствующая позиция появилась на сайте госзакупок.

Победитель аукциона, итоги которого подведут 16 января, должен будет предоставить 204 вида техники. Среди них IP-камеры, взрывозащищенные видеокамеры, регистраторы, уличные станции, коммутаторы, турникеты, аккумуляторы, сетевые контроллеры и оборудование для домофонов.

Одна из самых дорогих позиций – сетевой видеорегистратор с поддержкой аналитики. Его стоимость оценивается в 195 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU