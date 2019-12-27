Студентка из Башкирии стала жертвой группового изнасилования
Студентка первого курса одного из башкирских колледжей стала жертвой группового изнасилования. На девушку после пьяного застолья напали собственные знакомые. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».
Собеседник пояснил, что все случилось накануне ночью, 26 декабря. По словам 17-летней потерпевшей, в круглосуточном кафе села Старобалтачево она выпивала со своими знакомыми – 21-летними парнями. К трем часам молодые люди перестали себя контролировать и набросились на подругу и изнасиловали ее. Час спустя девушка уже сидела в отделе полиции и рассказывала сотрудникам о случившемся.
Оперативная группа разыскала подозреваемых и доставила их в следственный комитет. Там задержанные дали признательные показания. В отношении них возбудили уголовное дело.
Известно, что оба подозреваемых являются местными жителями. Один из них работает вахтовиком на предприятии в Сургуте, второй – безработный.
ИСТОЧНИК KP.RU