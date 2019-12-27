Студентка из Башкирии стала жертвой группового изнасилования

СЕГОДНЯ 12:58 2019-12-27T12:58:24+03:00

В этом году девушка стала первокурсницей колледжа

На 17-летнюю девушку после пьяного застолья в кафе набросились двое знакомых

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Студентка первого курса одного из башкирских колледжей стала жертвой группового изнасилования. На девушку после пьяного застолья напали собственные знакомые. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Собеседник пояснил, что все случилось накануне ночью, 26 декабря. По словам 17-летней потерпевшей, в круглосуточном кафе села Старобалтачево она выпивала со своими знакомыми – 21-летними парнями. К трем часам молодые люди перестали себя контролировать и набросились на подругу и изнасиловали ее. Час спустя девушка уже сидела в отделе полиции и рассказывала сотрудникам о случившемся.

Оперативная группа разыскала подозреваемых и доставила их в следственный комитет. Там задержанные дали признательные показания. В отношении них возбудили уголовное дело.

Известно, что оба подозреваемых являются местными жителями. Один из них работает вахтовиком на предприятии в Сургуте, второй – безработный.

ИСТОЧНИК KP.RU