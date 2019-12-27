В Башкирии водитель сбил двух человек и скрылся – один из пешеходов погиб
В Башкирии водитель сбил двух человек. Один из пешеходов скончался на месте происшествия, а автомобилист скрылся.
По данным региональной ГИБДД, инцидент произошел сегодня ночью, 27 декабря, на улице Стахановской города Баймака. 34-летняя местная жительница переходила дорогу с 27-летним парнем, когда на них наехал Opel Mokka. Женщина скончалась на месте происшествия. Ее спутника доставили в больницу. Управлявший легковушкой горожанин испугался последствий и поспешил скрыться.
– Позже водитель, совершивший наезд, вернулся и признался в содеянном, – пояснили в дорожной полиции. – Выявленное у него состояние алкогольного опьянения объяснил употреблением спиртного после аварии. Ведется разбирательство.
ИСТОЧНИК KP.RU