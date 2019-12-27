ГК «Первый Трест» - итоги 2019 года

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-27T13:48:54+03:00

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Только сильный, уверенный в себе и в завтрашнем дне застройщик может позволить себе такие объёмы. С таким показателем группа компаний «Первый Трест» завершает 2019-й в ТОП-3 застройщиков республики по объему строительства[1]. Сегодня в процессе активного строительства находятся сразу шесть объектов, которые расположены в историческом и географическом центрах Уфы. На площадки ежедневно выходят порядка 1400 человек. Работы на объектах «Первого Треста» не останавливаются ни на минуту, - как сообщает bashinform.ru.

«Такой подход позволил нам ввести первые секции литера 22 в ЖК «Уфимский Кремль» на полгода раньше планируемого срока. Сейчас готовятся к сдаче ещё два объекта: первая очередь строительства «Никольского» дома в КИК «На Успенской» и секции А, Б, В, Г в ЖК «Биосфера», - Тимур Гадеев, генеральный директор ООО «Первый Трест».

Кроме выдающихся показателей в строительстве ГК «Первый Трест» не забывает и о клиентоориентированности. Для наибольшего удобства дольщиков в этом году начало свою деятельность новое структурное подразделение – «Служба Заботы о клиентах». Главная его задача - оперативное решение вопросов клиентов, для которых, регулярно проводятся «Дни дольщиков», где люди могут увидеть свою квартиру задолго до получения ключей и убедиться в качестве возводимых зданий.

«Наши специалисты всегда готовы дать компетентные ответы на вопросы о технологиях, качестве и сроках строительства, проконсультировать по нюансам передачи квартиры в собственность, качеству сервиса управляющей компании и о гарантийном обслуживании дома», - говорит Алексей Копылов, руководитель подразделения «Служба заботы о клиентах».

Подводя итоги года можно сказать, что ГК «Первый Трест» потрудилась на славу, добавив в свою копилку достижений победу в федеральной премии Wow Awards и звание «Застройщик года» [2], которое им присудили жители нашей столицы. Отдельно стоит отметить клубный дом «Соты», который вошёл в ТОП-10 лучших строящихся региональных жилых комплексов бизнес-класса, по итогам самой престижной федеральной премии Urban Awards 2019. Также ГК «Первый Трест» одержала победу за применение инновационных технологий в строительстве на всероссийском конкурсе «Лидер высоких технологий».

Несмотря на то, что все объекты группы компаний «Первый Трест» уникальны, их объединяет, то, что все они запроектированы таким образом, чтобы через каждую деталь создать будущим жильцам максимально комфортное проживание. Впереди у застройщика – еще много работы. Но благодаря стараниям и неустанному труду коллектива сбываются мечты сотен семей о собственном жилье.

Напомним, что на сегодняшний день ГК «Первый Трест возводит в Уфе 5 жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской».

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[1] По данным Единого Реестра Застройщиков

[2] По итогам народного голосования в рамках проекта «Выбор года» на сайте uf.kp.ru