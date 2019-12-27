2019-12-27T11:03:20+03:00
Общество

Пропавшего на Сахалине военного из Башкирии нашли в неожиданном месте

Мужчина прятался целую неделю
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мужчину активно искала его пожилая матьМужчину активно искала его пожилая мать
Изменить размер текста:

Утром 27 декабря в Южно-Сахалинске нашли пропавшего военного из Башкирии. Как выяснилось, 33-летний Денис Галимов целую неделю прятался в номере местной гостиницы. Информацию о завершении поисков передали в спасательном отряде «ЧП Сахалин».

– Созвонились с командиром части. За военнослужащим уже отправили людей из подразделения, – цитирует РИА «Сахалин-Курилы» поисковиков.

Полицейским и волонтерам об обнаружении контрактника сообщили работники гостиницы. Пожилая мать Дениса Альбина, которая принимала активное участие в поисках, поблагодарила всех, кто «откликнулся на беду» и помогал ей искать сына.

Напомним, военный из Башкирии проходил службу по контракту в воинской части Хомутово. 19 декабря в день исчезновения он, предположительно, пошел за пайком. Накануне он справил свое 33-летие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии водитель сбил двух человек и скрылся – один из пешеходов погиб
В Уфе 83-летней бабушке выдали пенсию купюрами банка приколов
ГК «Первый Трест» - итоги 2019 года
Пропавшего на Сахалине военного из Башкирии нашли в неожиданном месте
При столкновении грузовика и легковушки на трассе в Башкирии погиб молодой мужчина
В Уфе без лицензии работал опасный производственный объект
Четырехмесячный младенец из Башкирии погиб жуткой смертью
Радий Хабиров показал, как луна «подпирает» солнце
В Уфе грузовик задавил насмерть бабушку
В Уфе собрали «автоелку» из патрульных машин
В Башкирии планируют построить газоперерабатывающий завод
В Башкирии детей довели до слез на новогоднем утреннике
Жители Башкирии написали более восьмисот доносов на продавцов «паленой» водки
На улицах Уфы появились десятки новых дорожных камер
«Салават Юлаев» подписал нападающего Илью Крикунова
Синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь в Башкирии
В Башкирии «девятка» столкнулась с пассажирским автобусом
Руководитель главной детской больницы Башкирии сообщил, когда начнет работать хирургический корпус
«Девочка выстояла против 17 адвокатов»: защитница экс-дознавательницы из Уфы - о приговоре бывшим полицейским
В следующем году могут появиться прямые авиарейсы из Уфы в Италию
В Башкирии резко потеплеет, а дороги застелет дымка: прогноз погоды на завтра, 27 декабря
На Сахалине после дня рождения таинственным образом исчез контрактник из Башкирии
Глава СПЧ Башкирии призвал наказать хоккеиста «Салавата Юлаева» за сексизм
В Уфе суд обязал взыскать в пользу изнасилованной экс-дознавательницы три миллиона рублей