Пропавшего на Сахалине военного из Башкирии нашли в неожиданном месте

СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-27T11:03:20+03:00

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Утром 27 декабря в Южно-Сахалинске нашли пропавшего военного из Башкирии. Как выяснилось, 33-летний Денис Галимов целую неделю прятался в номере местной гостиницы. Информацию о завершении поисков передали в спасательном отряде «ЧП Сахалин».

– Созвонились с командиром части. За военнослужащим уже отправили людей из подразделения, – цитирует РИА «Сахалин-Курилы» поисковиков.

Полицейским и волонтерам об обнаружении контрактника сообщили работники гостиницы. Пожилая мать Дениса Альбина, которая принимала активное участие в поисках, поблагодарила всех, кто «откликнулся на беду» и помогал ей искать сына.

Напомним, военный из Башкирии проходил службу по контракту в воинской части Хомутово. 19 декабря в день исчезновения он, предположительно, пошел за пайком. Накануне он справил свое 33-летие.

ИСТОЧНИК KP.RU