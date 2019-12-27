Уфимкам, снявшимся полуголыми у памятника национальному герою, поступают странные сообщения

СЕГОДНЯ 14:33 2019-12-27T15:14:41+03:00

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Уфимским фитнес-моделям, которые на прошлой неделе снялись полуголыми у памятника Салавату Юлаеву в столице Башкирии, поступают странные сообщения. Похоже, девушки всерьез оскорбили чьи-то чувства.

– Вам дали срок 3 дня, чтобы извиниться публично и удалить фотки. По истечении трех суток извинения не будут приняты. Адреса, номера известны. Не лишай ребенка матери и не лишай мужа жены, – обращается неизвестный к девушкам в соцсетях.

фото: соцсети

Героиня скандальных снимков лаконично прокомментировала эти угрозы: «Сколько тупых людей живет на этом свете».

Напомним, в преддверии нового года известные в городе фитнес-тренеры нарядились в обтягивающие боди и прокатились на коньках у памятника национальному герою. Позже девушки опубликовали фотографии в соцсетях и получили неоднозначную реакцию.

ИСТОЧНИК KP.RU