При столкновении грузовика и легковушки на трассе в Башкирии погиб молодой мужчина

СЕГОДНЯ 10:05 2019-12-27T10:07:00+03:00

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Сегодня утром, 27 декабря, в Хайбуллинском района Башкирии произошло ДТП с летальным исходом. Авария случилась на 61 километре трассы Юлдыбаево-Акъяр-Сара, передает республиканская госавтоинспекция.

На автодороге столкнулись вазовская «четырнадцатая» и грузовик Scania. От удара вся передняя часть легковушки превратилась в месиво из металла. Ее 31-летний пассажир – житель Зилаирского района – погиб на месте. Водителя в тяжелом состоянии доставили в ближайшую больницу.

Подробности трагического инцидента выясняют сотрудники полиции и другие экстренные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU