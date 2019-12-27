При столкновении грузовика и легковушки на трассе в Башкирии погиб молодой мужчина
Он был пассажиром вазовской «четырнадцатой»
фото: ГИБДД РБ
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Сегодня утром, 27 декабря, в Хайбуллинском района Башкирии произошло ДТП с летальным исходом. Авария случилась на 61 километре трассы Юлдыбаево-Акъяр-Сара, передает республиканская госавтоинспекция.
На автодороге столкнулись вазовская «четырнадцатая» и грузовик Scania. От удара вся передняя часть легковушки превратилась в месиво из металла. Ее 31-летний пассажир – житель Зилаирского района – погиб на месте. Водителя в тяжелом состоянии доставили в ближайшую больницу.
Подробности трагического инцидента выясняют сотрудники полиции и другие экстренные службы.
ИСТОЧНИК KP.RU