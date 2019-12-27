В Уфе без лицензии работал опасный производственный объект

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-27T09:40:20+03:00

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В Уфе приостановили работу опасного производственного объекта – газозаправочную автомобильную станцию на улице Фронтовых бригад. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что заправка не получила лицензию, подтверждающую ее безопасность. Кроме того, в АГЗС не соблюдались элементарные требования пожарной безопасности.

– По данному факту прокуратура возбудила в отношении предпринимателя административное дело по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности). По итогам его рассмотрения суд приостановил деятельность газовой заправки на срок 30 суток, – добавили в прокуратуре.

Тем не менее после повторной проверки было установлено, что предприниматель даже не пытался устранить нарушения. Тогда прокурор через суд потребовал запретить деятельность коммерсанта до тех пор, пока тот не исправит ситуацию. Калининский районный суд согласился с доводами надзорного органа и удовлетворил их в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU