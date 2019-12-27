Радий Хабиров показал, как луна «подпирает» солнце

СЕГОДНЯ 08:25 2019-12-27T08:25:03+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров сфотографировал последнее в этом году солнечное затмение. Снимки руководитель республики опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

– Редко удаётся увидеть солнечное затмение прямо из офиса. Посмотрите - заметно, как луна снизу «подпирает» солнце... Красиво! – написал Хабиров.

В уфимском планетарии пояснили, что затмение началось в 8:21. Взошедшее через час солнце выглядело довольно необычно: его нижняя часть была как бы «надкусана». Дело в том, что светило частично перекрыла луна. Она окончательно «сползла» с солнца в 9:58.

ИСТОЧНИК KP.RU