В Башкирии детей довели до слез на новогоднем утреннике

СЕГОДНЯ 06:57 2019-12-27T06:58:44+03:00

Изменить размер текста: A A

На новогодней елке в Стерлитамаке детей-инвалидов довели до слез. Возмущенные родители пожаловались главе Башкирии.

По словам местной жительницы Марии Т., на утренник пригласили ребят разных возрастов, но программа праздника была рассчитана на детей постарше, тогда как малыши скучали. Однако главная претензия родителей была в другом - организаторы вручили подарки лишь школьникам.

- Остальным сказали, получите в садиках, поликлиниках. А дети-то подарки ждали на празднике, здесь и сейчас, а не где-то и когда-то. Тем более они видели, что другие дети рядом получали подарки, - пишет женщина.

По ее словам, дети, оставшиеся без заветной коробочки, разразились слезами. Потом, конечно, подарки детсадовцам все же вручили, но они оказались иными, чем у школьников. Если старшим раздали сладости в жестяных баночках, то малышам - в упаковке из картона.

- Зачем делить так детей. Мне подарок совсем не важен, их предостаточно, но сам факт ужасной организации мероприятия очень огорчает, - возмущается горожанка.

Ее поддержали в комментариях и другие родители.

- У нас в группе 15 детей-инвалидов в возрасте 3-4 лет, многие из которых присутствовали на празднике и получили свои подарки только на следующий день, - подтверждает ее слова Артем К.

Администрация главы республики пообещала разобраться в ситуации.

К слову, страница Радия Хабирова пестрит от схожих жалоб. У родители детей-инвалидов из Учалов тоже остались неприятные воспоминания о новогоднем утреннике. Их возмутили сами подарки, которые представляли собой обычный полиэтиленовый пакет с горсткой сладостей.

- Разве такие подарки дарят детям с ограниченными возможностями? - возмущаются в комментариях местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU