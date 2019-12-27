2019-12-27T06:58:44+03:00
Общество

В Башкирии детей довели до слез на новогоднем утреннике

Родители обратились с жалобой к главе республики
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

На новогодней елке в Стерлитамаке детей-инвалидов довели до слез. Возмущенные родители пожаловались главе Башкирии.

По словам местной жительницы Марии Т., на утренник пригласили ребят разных возрастов, но программа праздника была рассчитана на детей постарше, тогда как малыши скучали. Однако главная претензия родителей была в другом - организаторы вручили подарки лишь школьникам.

- Остальным сказали, получите в садиках, поликлиниках. А дети-то подарки ждали на празднике, здесь и сейчас, а не где-то и когда-то. Тем более они видели, что другие дети рядом получали подарки, - пишет женщина.

По ее словам, дети, оставшиеся без заветной коробочки, разразились слезами. Потом, конечно, подарки детсадовцам все же вручили, но они оказались иными, чем у школьников. Если старшим раздали сладости в жестяных баночках, то малышам - в упаковке из картона.

- Зачем делить так детей. Мне подарок совсем не важен, их предостаточно, но сам факт ужасной организации мероприятия очень огорчает, - возмущается горожанка.

Ее поддержали в комментариях и другие родители.

- У нас в группе 15 детей-инвалидов в возрасте 3-4 лет, многие из которых присутствовали на празднике и получили свои подарки только на следующий день, - подтверждает ее слова Артем К.

Администрация главы республики пообещала разобраться в ситуации.

К слову, страница Радия Хабирова пестрит от схожих жалоб. У родители детей-инвалидов из Учалов тоже остались неприятные воспоминания о новогоднем утреннике. Их возмутили сами подарки, которые представляли собой обычный полиэтиленовый пакет с горсткой сладостей.

- Разве такие подарки дарят детям с ограниченными возможностями? - возмущаются в комментариях местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе без лицензии работал опасный производственный объект
Четырехмесячный младенец из Башкирии погиб жуткой смертью
Радий Хабиров показал, как луна «подпирает» солнце
В Уфе грузовик задавил насмерть бабушку
В Уфе собрали «автоелку» из патрульных машин
В Башкирии планируют построить газоперерабатывающий завод
В Башкирии детей довели до слез на новогоднем утреннике
Жители Башкирии написали более восьмисот доносов на продавцов «паленой» водки
На улицах Уфы появились десятки новых дорожных камер
«Салават Юлаев» подписал нападающего Илью Крикунова
Синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь в Башкирии
В Башкирии «девятка» столкнулась с пассажирским автобусом
Руководитель главной детской больницы Башкирии сообщил, когда начнет работать хирургический корпус
«Девочка выстояла против 17 адвокатов»: защитница экс-дознавательницы из Уфы - о приговоре бывшим полицейским
В следующем году могут появиться прямые авиарейсы из Уфы в Италию
В Башкирии резко потеплеет, а дороги застелет дымка: прогноз погоды на завтра, 27 декабря
На Сахалине после дня рождения таинственным образом исчез контрактник из Башкирии
Глава СПЧ Башкирии призвал наказать хоккеиста «Салавата Юлаева» за сексизм
В Уфе суд обязал взыскать в пользу изнасилованной экс-дознавательницы три миллиона рублей