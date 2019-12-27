2019-12-27T07:31:14+03:00
Общество

В Уфе собрали «автоелку» из патрульных машин

В новогоднем флешмобе приняли участие почти четыре десятка автомобилей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Сотрудники Госавтоинспекции Башкирии приняли участие в традиционной всероссийской акции «Автоелка». Они выстроили главный символ нового года из патрульных машин. Всего на создание «автомобильной елки» понадобилось чуть менее 40 автомобилей.

Таким необычным способом сотрудники ДПС решили поздравить жителей республики с наступающими праздниками. Видео с «автоелкой» выложил на своей странице глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

- Мы решили очередной раз напомнить автолюбителям нашей республики и субъектов Российской Федерации о необходимости соблюдения правил дорожного движения и запустили новогодний флешмоб. Пусть ваши предпраздничные дни будут наполнены хорошим настроением и добрыми эмоциями! Берегите себя и своих близких! - подписал запись начальник УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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