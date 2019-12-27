2019-12-27T06:11:58+03:00
Общество

На улицах Уфы появились десятки новых дорожных камер

В Гострансе республики рассказали, где они размещены
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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С сегодняшнего дня, 27 декабря, 62 новые камеры начнут фиксировать нарушения на уфимских улицах. В пресс-службе Гостранса республики рассказали, что камеры разместили на 19 нерегулируемых переходах, чтобы "ловить" водителей, которые не пропускают пешеходов. Кроме того, комплексы установили и на 30 скоростных участках.

На сайте ведомства выложен список адресов, где повесили новые камеры. Из него следует, что больше всего электронных инспекторов появилось на улицах Первомайская, Интернациональная, Комсомольская и на проспекте Салавата Юлаева.

К концу года на дорогах республики должны заработать более 500 камер видеоконтроля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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