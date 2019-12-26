Синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь в Башкирии

СЕГОДНЯ 19:17 2019-12-26T19:17:27+03:00

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Стало известно, какой будет погода под новый год в Башкирии. Днем 31 декабря в регионе будет править бал северный циклон. Как сообщают синоптики, он принесет с собой снег - где-то пройдут сильные снегопады, где-то он лишь слегка припорошит землю. Местами возможны метели и ветер до 18 метров в секунду, что приведет к снежным заносам на дорогах.

В саму новогоднюю ночь в республике будет непривычно тепло. Синоптики обещают -2,-8 градусов. С мягкой зимней погоды начнется и сам 2020-й. 1 января ожидается 0,-2 градуса мороза.

В Гидрометцентре России, к слову, отмечают, что по всей стране с 26 декабря 2019 года по 4 января 2020 года средняя температура в сутки будет на 3-4 градуса выше, чем обычно.

ИСТОЧНИК KP.RU