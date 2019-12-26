2019-12-26T20:03:13+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» подписал нападающего Илью Крикунова

Ранее он выступал за «ХК Сочи»
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: "ХК Сочи"Фото: "ХК Сочи"
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Хоккейный клуб «Салават Юлаев» подписал бывшего нападающего «ХК Сочи» Илью Крикунова, который с ноября числился как свободный агент.

В пресс-службе «Салавата» сообщили, 35-летний форвард заключил с уфимским клубом контракт до конца текущего сезона.

- Крикунов – опытный, техничный игрок, с хорошим игровым мышлением и катанием. Готов играть в неравных составах. Решение по Илье принимали все вместе с тренерским штабом команды, - приводит слова Василия Чижова, спортивного директора «Салавата», пресс-служба клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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