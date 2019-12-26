2019-12-26T17:17:58+03:00
Общество

«Девочка выстояла против 17 адвокатов»: защитница экс-дознавательницы из Уфы - о приговоре бывшим полицейским

Женщина заявила, что выбранное наказание их устроило
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Обжаловать приговор защита дознавательницы не намеренаОбжаловать приговор защита дознавательницы не намеренаФото: Рустем АХУНОВ
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Адвокат экс-дознавательницы, обвинившей трех бывших начальников в изнасиловании, прокомментировала приговор суда. Всем бывшим полицейским, напомним, дали реальные сроки: Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву - по семь лет лишения свободны в колонии общего режима, Павлу Яромчуку - шесть лет. Кроме того, все осужденные должны выплатить девушке в общей сложности три миллиона рублей компенсации.

По словам защитницы Ирины Валиевой, их сторона удовлетворена решением суда, требовать более сурового наказания они не намерены.

- Мы довольны! Потому что эта девочка выстояла против 17 адвокатов и трех подсудимых. Она выстояла за всех тех, кто никогда не рассказывал, что с ними произошло. Я считаю, что любое наказание, которое назначает суд – достаточное, — цитирует адвоката ГТРК "Башкортостан".

Суд установил, что вечером 29 октября 2018 года 23-летняя дознавательница отдела МВД по Уфимскому району подверглась групповому изнасилованию со стороны высокопоставленных коллег. Девушка заявила о преступлении в полицию, после чего троих полицейских уволили из органов и заключили сначала под стражу, а затем под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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