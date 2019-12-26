Руководитель главной детской больницы Башкирии сообщил, когда начнет работать хирургический корпус

СЕГОДНЯ 18:05 2019-12-26T18:05:43+03:00

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В Уфе подходит к концу капитальный ремонт хирургического корпуса республиканской детской клинической больницы. Главврач медучреждения Рустэм Ахметшин назвал ориентировочную дату открытия отделения – начало 2020 года.

Отремонтированный корпус построили еще в 1972 году. Со временем его операционные перестали отвечать современным требования, система вентиляции устарела, а палаты стали попросту неприспособленными для пациентов. Теперь, как сообщил Ахметшин изданию «Башинформ», в каждой палате есть все необходимое в шаговой доступности: туалет, раковина. Корпус рассчитан на 230 мест. Операционные оборудованы фильтрами, которые будут подавать очищенный воздух, консолями для лечебного газоснабжения и камерами для наблюдения за ходом операции

Главврач рассчитывает принимать в среднем за год около восьми тысяч пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU