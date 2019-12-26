Руководитель главной детской больницы Башкирии сообщил, когда начнет работать хирургический корпус
В Уфе подходит к концу капитальный ремонт хирургического корпуса республиканской детской клинической больницы. Главврач медучреждения Рустэм Ахметшин назвал ориентировочную дату открытия отделения – начало 2020 года.
Отремонтированный корпус построили еще в 1972 году. Со временем его операционные перестали отвечать современным требования, система вентиляции устарела, а палаты стали попросту неприспособленными для пациентов. Теперь, как сообщил Ахметшин изданию «Башинформ», в каждой палате есть все необходимое в шаговой доступности: туалет, раковина. Корпус рассчитан на 230 мест. Операционные оборудованы фильтрами, которые будут подавать очищенный воздух, консолями для лечебного газоснабжения и камерами для наблюдения за ходом операции
Главврач рассчитывает принимать в среднем за год около восьми тысяч пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU