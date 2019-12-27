В Башкирии планируют построить газоперерабатывающий завод

СЕГОДНЯ 07:15 2019-12-27T07:15:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Башкирии поручил региональному Минземимуществу предоставить землю в Салавате без торгов «Финансовой группе ДоГа» для строительства завода по переработке углеводородных газов в ароматические углеводороды. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правовой информации. Речь идет о трех участках общей площадью более 370 тысяч "квадратов".

По информации "Ъ-Уфа", стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей. Сроки строительства пока не оглашаются. Издание уточняет, что компания ФГ «ДоГа» была образована в Уфе в 2015 году, ее владельцем значится предприниматель Дмитрий Донцов.

ИСТОЧНИК KP.RU