В Башкирии «девятка» столкнулась с пассажирским автобусом

СЕГОДНЯ 18:51 2019-12-26T18:51:13+03:00

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Сегодня, 26 декабря, в городе Стерлитамаке произошло ДТП с участием пассажирского автобуса «Башавтотранса» и легковушки. Об этом сообщает республиканская ГИБДД.

По предварительной информации, на одном из перекрестков города в «НефАЗ», который двигался без пассажиров, врезалась вазовская «девятка». Судя по фотографиям с места происшествия, автобус в момент удара совершал поворот.

В результате происшествия помощь медиков понадобилась водителю легковушки. С тяжелой травмой его доставили в ближайшую больницу.

В причинах и обстоятельствах инцидента разбираются госавтоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU