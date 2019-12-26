В Башкирии «девятка» столкнулась с пассажирским автобусом
Сегодня, 26 декабря, в городе Стерлитамаке произошло ДТП с участием пассажирского автобуса «Башавтотранса» и легковушки. Об этом сообщает республиканская ГИБДД.
По предварительной информации, на одном из перекрестков города в «НефАЗ», который двигался без пассажиров, врезалась вазовская «девятка». Судя по фотографиям с места происшествия, автобус в момент удара совершал поворот.
В результате происшествия помощь медиков понадобилась водителю легковушки. С тяжелой травмой его доставили в ближайшую больницу.
В причинах и обстоятельствах инцидента разбираются госавтоинспекторы.
ИСТОЧНИК KP.RU