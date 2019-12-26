2019-12-26T14:53:25+03:00
Общество

Глава СПЧ Башкирии призвал наказать хоккеиста «Салавата Юлаева» за сексизм

Владимир Барабаш направил обращение в прокуратуру
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Барабаш расценивает слова капитана "Салавата Юлаева" как сексизмБарабаш расценивает слова капитана "Салавата Юлаева" как сексизмФото: Рустем АХУНОВ
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Глава совета по правам человека при главе Башкирии и предприниматель Владимир Барабаш призвал наказать хоккеиста «Салавата Юлаева». По мнению общественника, капитан уфимского клуба Григорий Панин позволил себе сексистское высказывание в отношении секс-символа СЮ Ульяны Тригубчак.

Суть конфликта. На днях на своей странице в Instagram Ульяна раскритиковала игроков «салаватки» и обратилась к капитану команды Панину с просьбой «раздать звездюлей, пока не поздно». Она пообещала, что «будет песочить каждого отбывающего номер сытого кота в составе». Ответ Панина не заставил себя ждать. «Ульян, хорош хайповать. Твоих сисек будет достаточно. В тот момент, когда не просто, появляются такие люди как ты», – написал капитан столичного клуба. Собственно, именно последнее высказывание и возмутило главу СПЧ.

фото: instagram.com

фото: instagram.com

– На эмоциональное, но вполне оправданное в свете сложившейся у СЮ игровой статистики, замечание спортивной журналистки Ульяны Тригубчак, сделанное ей в своем аккаунте в Инстаграм, защитник уфимской команды Григорий Панин ответил ей более чем хамским образом, – написал Барабаш на своей странице в Facebook.

Он заявил, что «подобные выпады вообще не допустимы» ни для мужчин, ни для человека вообще. Тем не менее данная ситуация, по мнению общественника, особая, поскольку хоккеисты являются примером для подражания во всем – не только в спорте.

фото: instagram.com

фото: instagram.com

– Как можно требовать от молодежи, от отцов в семьях уважительного отношения, как можно говорить о противодействии бытовому насилию, когда публичные люди, примеры для подражания, в открытую демонстрируют такой сексизм. Что нам теперь, радоваться, что до кулаков не дошло? – негодует предприниматель. – Такие дела недопустимы. И сотни лайков на этом хамском комментарии тому живой пример.

Барабаш обратился к руководству клуба с «настоятельно просьбой» принять меры дисциплинарного характера и «провести обучение или сеансы общения с психологом, чтобы повернуть мировосприятие к нормальному человеческому». Более того, правозащитник намерен направить обращение в прокуратуру с просьбой дать высказыванию Панина правовую оценку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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