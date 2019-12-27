Жители Башкирии написали более восьмисот доносов на продавцов «паленой» водки

СЕГОДНЯ 06:40 2019-12-27T06:40:32+03:00

В «Единой России» подвели первые итоги кампании по борьбе с суррогатом

Изменить размер текста: A A

За неделю акции по борьбе с суррогатным алкоголем жители Башкирии написали более восьмисот доносов на продавцов «паленки». Об этом сообщает пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Напомним, 19 декабря по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова стартовала акция «Стоп суррогат». В чем ее суть: жителям республики предложили денежное вознаграждение за информацию об изготовителях и распространителях спиртового суррогата. Данные о производителях оцениваются в 50 тысяч рублей, а о продавцах – в 2 тысячи.

– За первые дни на горячую линию поступило 275 звонков с обращениями жителей о местах распространения нелегального алкоголя и 574 сигнала поступило на портал «Безопасная среда». Таким образом, всего 849 обращений, – подытожили первую неделю председатель Госкомитета РБ по торговле Алексей Гусев.

По словам руководитель исполкома партии «ЕР» Рустема Ахмадинурова, акция «не должна быть разовой». Ее планируют «сделать системной».

Передать информацию в Госкомторговли о точках продажи, разлива и цехах по производству контрафакта можно двумя способами. Через портал «Безопасная среда» (круглосуточно) или по телефону 8 (347) 218-09-87 (с 9.00 до 19.00 по будням).

ИСТОЧНИК KP.RU