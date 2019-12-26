Элвин Грей выступил для детей в казанском хосписе

СЕГОДНЯ 12:16 2019-12-26T12:16:20+03:00

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Башкиркий Джастин Бибер выступил для детей в казанском хосписе. Об этом Элвин Грей сообщил на своей странице в Instagram.

– Заехали в казанский хоспис поздравить детей с Наступающим Новым годом. Видеть радость в глазах детей - что может быть лучше? Здоровья, счастья, благополучия всем в новом году, – написал Юльякшин.

Популярный музыкант татаро-башкирской эстрады посетил медучреждение накануне, 25 декабря. Он откликнулся на приглашение пациента хосписа – 15-летнего Ильдара. В ходе встречи с подрастающими фанатами Грей исполнил свои хиты, вручил детям памятные подарки, раздал автографы и сфотографировался со всеми желающими.

Разумеется, поклонники исполнителя с восторгом отнеслись к такому поступку. В комментариях к посту сложно найти сообщение, в котором бы пользователи не выразили свое уважение Юльякшину: «Спасибо тебе и твоей команде за доброту и искренность», «Наш пример подражания», «Ты молодец. Просто такими людьми как ты надо гордиться», – наперебой пишут подписчики Элвина.

ИСТОЧНИК KP.RU