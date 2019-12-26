2019-12-26T13:50:29+03:00
Общество

«Случилось то, чего я не ожидала»: больной раком матери двоих детей из Уфы резко стало плохо

У Луизы Каримовой началось воспаление
Эльвина АПАРИНА
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Мать двоих детей не знает, сколько это все займет времени, и на сколько ей снова нужно расстаться со своей семьей.Мать двоих детей не знает, сколько это все займет времени, и на сколько ей снова нужно расстаться со своей семьей.
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Уфимка Луиза Каримова продолжает вести неравную борьбу с недугом – раком груди. Совсем недавно она вернулась из Израиля, где ей сделали операцию, затем женщина продолжила лечиться в Москве. Сегодня 26 декабря она появилась в социальных сетях и рассказала о последних новостях.

- Я была дома ровно 3 дня, ехала с такой надеждой, что многое позади, но случилось то, чего я точно не ожидала. В общем, у меня началось воспаление, скопилась жидкость и начала вытекать со шва. Врачи говорят, что если не смогут остановить этот процесс, придётся опять оперироваться и удалять эспандер, потом ждать полгода, пока все восстановиться и заживет, - говорит Луиза.

Мать двоих детей не знает, сколько это все займет времени, и на сколько ей снова нужно расстаться со своей семьей.

Напомним, Луиза Каримова узнала о своем диагнозе два года назад, в декабре 2017 года. Полтора года она лечилась, проходила курсы химиотерапии, лучевой терапии, и болезнь отступила, но снова вернулась в октябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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