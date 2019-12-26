Пострадавшая под колесами КамАЗа пожилая уфимка скончалась в больнице

СЕГОДНЯ 11:36 2019-12-26T11:36:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 26 декабря, на перекрестке Зорге и Халтурина в Уфе под колеса КамАЗа попала пожилая женщина. Она скончалась на больничной койке. О смертельной аварии рассказали в ГИБДД Башкирии.

По предварительной информации, 52-летний уфимец за рулем большегруза сбил 60-летнюю пенсионерку, когда та пересекала проезжую часть. Скорая доставила пострадавшую в ближайшее медучреждение, однако врачи были бессильны – от полученных травм пожилая женщина скончалась на больничной койке.

На месте происшествия работают полицейские и другие службы. Им придется установить все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU