2019-12-26T11:36:50+03:00
Происшествия

Пострадавшая под колесами КамАЗа пожилая уфимка скончалась в больнице

Грузовик сбил женщину на перекрестке
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Сегодня утром, 26 декабря, на перекрестке Зорге и Халтурина в Уфе под колеса КамАЗа попала пожилая женщина. Она скончалась на больничной койке. О смертельной аварии рассказали в ГИБДД Башкирии.

По предварительной информации, 52-летний уфимец за рулем большегруза сбил 60-летнюю пенсионерку, когда та пересекала проезжую часть. Скорая доставила пострадавшую в ближайшее медучреждение, однако врачи были бессильны – от полученных травм пожилая женщина скончалась на больничной койке.

На месте происшествия работают полицейские и другие службы. Им придется установить все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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