В уфимской школе не смогли прокомментировать отравление учеников

СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-26T11:13:50+03:00

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Вчера в СМИ появилась громкая новость, что в одной из уфимских школ произошло массовое отравление учеников. Около ста учащихся не смогли прийти на занятия из-за недомогания и болей в животе. По некоторым данным, ученики почувствовали себя плохо, пообедав в школьной столовой. И хотя в городской администрации и республиканском минздраве информацию опровергли, посоветовав журналистам уточнять и проверять данные, уже сегодня, 25 декабря, стало известно, что двое учеников школы № 126 все же попали в больницу с острым гастроэнтеритом и пищевой токсикоинфекцией. Их состояние сейчас оценивается как стабильно-тяжелое, врачи оказывают ребятам всю необходимую помощь.

Инцидентом немедленно заинтересовались сотрудники республиканской прокуратуры и организовали проверку.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников образовательной организации в части соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при организации питания, - уточнили в надзорном ведомстве.

Также к проверке подключились и сыщики, которые организовали доследственную проверку по признакам преступления по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

- В настоящее время следователям предстоит проверить достоверность опубликованных сведений, установить и осмотреть место приема пищи школьников, опросить учащихся и работников школы, установить иные обстоятельства произошедшего, - уточнили в пресс-службе ведомства.

А вот в самой школе оперативно прокомментировать ситуацию с отравлением школьников не смогли: директор уехала в РОНО.

- Остальные давать комментарии не уполномочены, - добавили в приемной учебного заведения.

Не смогли разъяснить ситуацию и в Центре детского диетического питания. В приемной организации на звонки корреспондентов «КП-Уфа» так никто и не ответил.

"КП-Уфа" продолжает следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU