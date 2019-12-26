2019-12-26T11:13:50+03:00
Происшествия

В уфимской школе не смогли прокомментировать отравление учеников

Сейчас по факту случившегося проводят проверку республиканская прокуратура и следственный комитет
Поделиться:
Госпитализированным ученикам оказывается необходимая медицинская помощьГоспитализированным ученикам оказывается необходимая медицинская помощьФото: архив КП
Изменить размер текста:

Вчера в СМИ появилась громкая новость, что в одной из уфимских школ произошло массовое отравление учеников. Около ста учащихся не смогли прийти на занятия из-за недомогания и болей в животе. По некоторым данным, ученики почувствовали себя плохо, пообедав в школьной столовой. И хотя в городской администрации и республиканском минздраве информацию опровергли, посоветовав журналистам уточнять и проверять данные, уже сегодня, 25 декабря, стало известно, что двое учеников школы № 126 все же попали в больницу с острым гастроэнтеритом и пищевой токсикоинфекцией. Их состояние сейчас оценивается как стабильно-тяжелое, врачи оказывают ребятам всю необходимую помощь.

Инцидентом немедленно заинтересовались сотрудники республиканской прокуратуры и организовали проверку.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников образовательной организации в части соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при организации питания, - уточнили в надзорном ведомстве.

Также к проверке подключились и сыщики, которые организовали доследственную проверку по признакам преступления по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

- В настоящее время следователям предстоит проверить достоверность опубликованных сведений, установить и осмотреть место приема пищи школьников, опросить учащихся и работников школы, установить иные обстоятельства произошедшего, - уточнили в пресс-службе ведомства.

А вот в самой школе оперативно прокомментировать ситуацию с отравлением школьников не смогли: директор уехала в РОНО.

- Остальные давать комментарии не уполномочены, - добавили в приемной учебного заведения.

Не смогли разъяснить ситуацию и в Центре детского диетического питания. В приемной организации на звонки корреспондентов «КП-Уфа» так никто и не ответил.

"КП-Уфа" продолжает следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Телеканал БСТ поможет записать жителям Уфы поздравление с Новым годом.
Элвин Грей выступил для детей в казанском хосписе
Пострадавшая под колесами КамАЗа пожилая уфимка скончалась в больнице
В уфимской школе не смогли прокомментировать отравление учеников
В Уфе разыскивают водителя, сбившего 10-летнего мальчика
ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии» Минздрава России стал победителем в народном голосовании «Выбор года - 2019»
Жители Башкортостана смогут получить поддержку в реализации своих лидерских проектов
Школьники из Башкирии сняли на видео, как их сверстнику ломают позвоночник
«Где ваша человечность?»: тело погибшей в Венгрии пианистки из Уфы не отдают из-за праздников
Пропавшую неделю назад 38-летнюю уфимку нашли в больнице
Маленькая девочка с деформированным лицом поздравила жителей Башкирии с наступающим Новым годом
В Башкирии водитель грузовика из Челябинской области сбил подростка
Уфимский врач рассказал, чем опасна ветрянка и можно ли ей заразиться повторно
В уфимской школе два ученика отравились после посещения столовой
Жителю Башкирии дали три года за призыв к смене власти в соцсети
«Захотели острых ощущений»: в Уфе школьников застукали за очень опасным занятием
В предновогоднюю неделю в Уфе будет тепло и пасмурно