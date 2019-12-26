2019-12-26T11:02:33+03:00
Происшествия

В Уфе разыскивают водителя, сбившего 10-летнего мальчика

Автомобилист скрылся с места происшествия
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД Уфыфото: ГИБДД Уфы
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Уфимская госавтоинспекция объявила в розыск водителя, сбившего 10-летнего мальчика. ДТП произошло накануне утром, 25 декабря, напротив дома №20 по улице Ухтомского.

Школьник перебегал проезжую часть, поскользнулся и упал. В этот момент по дороге задним ходом двигался водитель на неустановленной машине. Он не заметил ребенка и совершил на него наезд. Мальчик получил травму ноги, а водитель неизвестный поспешил скрыться с места происшествия.

– Всем, кто стал свидетелем дорожной аварии или обладает какой-либо информацией по данному факту, просим Вас позвонить по телефонам: 237-02-02 либо 02, – сообщили в ГИБДД Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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