В Уфе разыскивают водителя, сбившего 10-летнего мальчика
Уфимская госавтоинспекция объявила в розыск водителя, сбившего 10-летнего мальчика. ДТП произошло накануне утром, 25 декабря, напротив дома №20 по улице Ухтомского.
Школьник перебегал проезжую часть, поскользнулся и упал. В этот момент по дороге задним ходом двигался водитель на неустановленной машине. Он не заметил ребенка и совершил на него наезд. Мальчик получил травму ноги, а водитель неизвестный поспешил скрыться с места происшествия.
– Всем, кто стал свидетелем дорожной аварии или обладает какой-либо информацией по данному факту, просим Вас позвонить по телефонам: 237-02-02 либо 02, – сообщили в ГИБДД Уфы.
ИСТОЧНИК KP.RU