Школьники из Башкирии сняли на видео, как их сверстнику ломают позвоночник
В башкирском поселке Чишмы семикласснику сломали позвоночник. Все произошло на уроке физкультуры в одной из местных школ. Об этом сообщает паблик «Плохие новости».
Школьники безучастно снимали жестокое избиение своего сверстника на камеру телефона. Где был в это время педагог, неизвестно. По информации сообщества, частичную вину физрука пытаются доказать родители пострадавшего мальчика.
Известно, что доведенного едва ли не до инвалидного кресла Рафаэля и раньше постоянно задирали, оскорбляли и избивали одноклассники. Однако на этот раз все зашло слишком далеко. Подросток может остаться инвалидом.
Тем временем Следственный комитет организовал проверку сообщения о получении ребенком травмы в школе.
– В настоящее время следователям предстоит опросить участников конфликта и их родителей, а также других учащихся и педагогический состав школы, оценить степень тяжести причиненного вреда здоровью, установить причины и условия, способствовавшие произошедшему. Ход проверки находится на контроле у руководства следственного управления.
В Чишмах семиклассник сломал позвоночник сверстнику // 26.12.
ИСТОЧНИК KP.RU