2019-12-26T10:41:56+03:00
Общество

Школьники из Башкирии сняли на видео, как их сверстнику ломают позвоночник

Инцидент произошел на уроке физкультуры в чишминской школе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

В башкирском поселке Чишмы семикласснику сломали позвоночник. Все произошло на уроке физкультуры в одной из местных школ. Об этом сообщает паблик «Плохие новости».

Школьники безучастно снимали жестокое избиение своего сверстника на камеру телефона. Где был в это время педагог, неизвестно. По информации сообщества, частичную вину физрука пытаются доказать родители пострадавшего мальчика.

Известно, что доведенного едва ли не до инвалидного кресла Рафаэля и раньше постоянно задирали, оскорбляли и избивали одноклассники. Однако на этот раз все зашло слишком далеко. Подросток может остаться инвалидом.

Тем временем Следственный комитет организовал проверку сообщения о получении ребенком травмы в школе.

– В настоящее время следователям предстоит опросить участников конфликта и их родителей, а также других учащихся и педагогический состав школы, оценить степень тяжести причиненного вреда здоровью, установить причины и условия, способствовавшие произошедшему. Ход проверки находится на контроле у руководства следственного управления.

В Чишмах семиклассник сломал позвоночник сверстнику // 26.12.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Телеканал БСТ поможет записать жителям Уфы поздравление с Новым годом.
Элвин Грей выступил для детей в казанском хосписе
Пострадавшая под колесами КамАЗа пожилая уфимка скончалась в больнице
В уфимской школе не смогли прокомментировать отравление учеников
В Уфе разыскивают водителя, сбившего 10-летнего мальчика
ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии» Минздрава России стал победителем в народном голосовании «Выбор года - 2019»
Жители Башкортостана смогут получить поддержку в реализации своих лидерских проектов
Школьники из Башкирии сняли на видео, как их сверстнику ломают позвоночник
«Где ваша человечность?»: тело погибшей в Венгрии пианистки из Уфы не отдают из-за праздников
Пропавшую неделю назад 38-летнюю уфимку нашли в больнице
Маленькая девочка с деформированным лицом поздравила жителей Башкирии с наступающим Новым годом
В Башкирии водитель грузовика из Челябинской области сбил подростка
Уфимский врач рассказал, чем опасна ветрянка и можно ли ей заразиться повторно
В уфимской школе два ученика отравились после посещения столовой
Жителю Башкирии дали три года за призыв к смене власти в соцсети
«Захотели острых ощущений»: в Уфе школьников застукали за очень опасным занятием
В предновогоднюю неделю в Уфе будет тепло и пасмурно