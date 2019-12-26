Школьники из Башкирии сняли на видео, как их сверстнику ломают позвоночник

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-26T10:41:56+03:00

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В башкирском поселке Чишмы семикласснику сломали позвоночник. Все произошло на уроке физкультуры в одной из местных школ. Об этом сообщает паблик «Плохие новости».

Школьники безучастно снимали жестокое избиение своего сверстника на камеру телефона. Где был в это время педагог, неизвестно. По информации сообщества, частичную вину физрука пытаются доказать родители пострадавшего мальчика.

Известно, что доведенного едва ли не до инвалидного кресла Рафаэля и раньше постоянно задирали, оскорбляли и избивали одноклассники. Однако на этот раз все зашло слишком далеко. Подросток может остаться инвалидом.

Тем временем Следственный комитет организовал проверку сообщения о получении ребенком травмы в школе.

– В настоящее время следователям предстоит опросить участников конфликта и их родителей, а также других учащихся и педагогический состав школы, оценить степень тяжести причиненного вреда здоровью, установить причины и условия, способствовавшие произошедшему. Ход проверки находится на контроле у руководства следственного управления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/751836" frameborder="0"></iframe> В Чишмах семиклассник сломал позвоночник сверстнику // 26.12.

ИСТОЧНИК KP.RU