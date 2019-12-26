2019-12-26T09:36:07+03:00
Общество

«Где ваша человечность?»: тело погибшей в Венгрии пианистки из Уфы не отдают из-за праздников

Девушка скончалась из-за отравления газом на съемной квартире в Будапеште
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Тело Элины отказываются отдавать из-за праздниковТело Элины отказываются отдавать из-за праздников
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Тело погибшей в Венгрии пианистки из Уфы Элины Валиевой не отдают родственникам из-за католических праздников. Об этом сообщила подруга умершей Ангелина Васенина.

– Сейчас очень многие источники СМИ пишут, что тело не выдают, т.к. идёт расследование, но это совершенно не так! – написала на своей странице в Facebook Ангелина. – Главная и единственная причина сейчас, это то, что Венгрия не выдаёт тело нашей Элиночки из-за КАТОЛИЧЕСКИХ ПРАЗДНИКОВ. Где ваша человечность? Вы хотите отдыхать? А мы хотим проводить Элину в другой мир!

Напомним, жизнь 27-летней пианистки оборвалась 22 декабря на съемной квартире в Будапеште. Она поехала в столицу Венгрии отдохнуть вместе со своим молодым человеком. Когда Элина пошла в душ, произошла утечка газа, из-за чего девушка задохнулась. Когда тело погибшей вернут на родину, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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