2019-12-26T15:39:47+03:00
Общество

На Сахалине после дня рождения таинственным образом исчез контрактник из Башкирии

В казарме не удалось найти ни его форму, ни гражданскую одежду
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Раньше Денис никогда не пропадалРаньше Денис никогда не пропадал
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Из воинской части в Хомутово на Сахалине после своего дня рождения таинственным образом пропал 33-летний контрактник из Башкирии Денис Галимов. По последней информации, днем 19 декабря он пошел за пайком на склад в город и исчез. Сослуживцы мужчины говорят, что не видели, как он уходил с территории подразделения. Однако в казарме не удалось обнаружить ни формы Галимова, ни его вещей. Выяснить, что произошло, пытается 66-летняя мать пропавшего – в декабре прошлого года она переехала на Сахалин вместе с сыном и устроилась в магазин напротив места его службы.

Известно, что в Башкирии Денис окончил школу с золотой медалью. Здесь же отучился в престижном вузе и отправился в армию строить карьеру.

– В ноябре этого года он остался без телефона. Мобильник у него был, но по каким-то причинам он им не пользовался. Я не придавала этому значение. Выходные мы проводили вместе — ходили в кино, гуляли, – рассказала РИА «Сахалин-Курилы» мать пропавшего Альбина. – Я ничего не знаю о сыне уже почти неделю. Его разыскивают командир, сослуживцы, гражданские волонтеры-поисковики. Но пока результатов нет.

На следующий же день после исчезновения сына женщина бросилась на поиски. Она отправилась в кинотеатр «Октябрь» – тем самым маршрутом, по которому когда-то ездила с сыном. В кинотеатре сообщили, что 19 декабря, в 11:20, некий мужчина в военной форме посмотрел два фильма подряд. По описанию сотрудников женщина решила, что это ее сын.

18 декабря мужчина отметил день рождения, а 19 - таинственно исчез

18 декабря мужчина отметил день рождения, а 19 - таинственно исчез

По словам Альбины, раньше Денис никогда не пропадал. Примечательно, что он исчез в аккурат после своего дня рождения, которое он отметил 18 декабря. В тот день мать передала ему подарок от брата, именинник был в хорошем настроении и ни на что не жаловался.

Приметы: рост – 175-180 см, худощавое телосложение, прямой нос и тонкие губы. На шее справа родинка. Мужчина может перемещаться как в военной форме, так и гражданской одежде – светлой куртке и темных брюках.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местоположении Дениса Галимова, просят сообщить по одному из телефонов: 02, 8-914-646-83-71 (поисковый отряд «ЧП Сахалин»), 8-917-745-05-30 (мать Альбина).

ИСТОЧНИК KP.RU

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