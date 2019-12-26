В Башкирии водитель грузовика из Челябинской области сбил подростка

СЕГОДНЯ 07:35 2019-12-26T07:35:00+03:00

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Вчера днем, 25 декабря, в Нефтекамске водитель грузовика сбил подростка. Все произошло на улице Магистральная: 16-летний первокурсник из местного колледжа решил перебежать дорогу в неположенном месте, но плохо смотрел по сторонам и попал под колеса грузовика Hyundai HD, за рулем которого находился 31-летний житель Челябинской области. К счастью, подросток выжил, но получил травмы и ушибы.

- Пострадавшего госпитализировали. По факту случившегося начато расследования, - уточнили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU