В уфимской школе два ученика отравились после посещения столовой

СЕГОДНЯ 07:05 2019-12-26T07:05:27+03:00

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В Уфе прокуратура Кировского района организовала проверку по факту отравления двух учеников одной из школ после посещения ими столовой. Во всяком случае, сами дети утверждают, что почувствовали себя плохо именно после употребления школьной еды.

Сейчас ученики госпитализированы в больницу с острым гастроэнтеритом и пищевой токсикоинфекцией: их состояние оценивается как стабильно-тяжелое, врачи оказывают ребятам всю необходимую медицинскую помощь. К счастью, больше никто из учеников школы к врачам не обращался.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников образовательной организации в части соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при организации питания, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что вчера в СМИ разлетелась новость, что в одной из школ якобы отравились около ста учеников, многих из которых госпитализировали в инфекционную больницу. В уфимской мэрии и региональном минздраве эту информацию опровергли, посоветовав тщательнее проверять данные перед публикацией.

ИСТОЧНИК KP.RU