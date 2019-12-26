2019-12-26T06:30:54+03:00
Общество

«Захотели острых ощущений»: в Уфе школьников застукали за очень опасным занятием

Рискуя собственной жизнью, подростки разгуливали по тонкому льду
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: УГЗ по г. УфеФото: УГЗ по г. Уфе
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Вчера днем, 25 декабря, на пульт уфимской спасательной службы поступило сообщение, что на реке Белой, возле Затонского моста разгуливает группа школьников. Подростки находились в опасной близости от полыньи и в любой момент могли провалиться в ледяную воду. На место происшествия немедленно выехали спасатели, но обнаружили ребят уже на противоположном берегу.

- Выяснилось, что шестеро семиклассников решили погулять после школы и пришли прямиком к реке. Школьники захотели испытать острые ощущения и перешли водоем дважды, - рассказали в Управлении гражданской защиты по Уфе.

К счастью, никто из подростков не пострадал. После внушительной профилактической беседы спасатели отпустили ребят по домам. А вот родителей настоятельно просят донести до своих детей, что ходить по льду – очень опасно, а уж разгуливать возле полыньи – и вовсе безрассудный поступок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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