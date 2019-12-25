2019-12-25T21:05:19+03:00
Общество

В предновогоднюю неделю в Уфе будет тепло и пасмурно

Впрочем, перед самим Новым годом синоптики обещают заморозки
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Всего несколько дней осталось до Нового года, и уфимцы с нетерпением просматривают прогнозы от синоптиков. Согласитесь, мало приятного устраивать забеги по магазинам за подарками, когда на улице трескучие морозы или снежные бураны.

Синоптики успокаивают: до 31 декабря в столице Башкирии будет относительно тепло и пасмурно. Средняя температура воздуха ночью составит -12; -15 градусов, а днем столбики термометров покажут всего -4; -7. Впрочем, 30 декабря ночью изрядно подморозит до -22, но уже днем снова потеплеет до -3. Сильных метелей также не предвидится, всю предновогоднюю неделю будет идти слабый снег, а вот порывы ветра могут усилиться до 8-14 метров в секунду, поэтому не забывайте про теплый уютный шарф, закутавшись в который, никакие ледяные ветра не страшны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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