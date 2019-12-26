2019-12-26T08:08:35+03:00
Общество

Маленькая девочка с деформированным лицом поздравила жителей Башкирии с наступающим Новым годом

Волонтеры выложили фотографию улыбающейся Сони в праздничном платье
Антон СМИРНИЦКИЙ
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Несмотря на некоторые особенности внешности, малышка радуется окружающему мируНесмотря на некоторые особенности внешности, малышка радуется окружающему миру
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10 декабря из израильской клиники домой вернулась двухлетняя София Гизатуллина, которая за несколько месяцев так полюбилась жителям Башкирии. После печального известия, что малышка так и не получила никакого лечения и не была прооперирована, о Соне не было никаких новостей. И, наконец, волонтеры порадовали всех переживающих за судьбу девочки, выложив фотографию улыбающейся Сони в нарядном платье возле новогодних поделок.

- Всех с наступающим Новым годом от Софии, - подписали фото волонтеры.

Напомним, что о печальной истории маленькой девочки из глубинки Башкирии впервые стало известно в сентябре. Соня Гизатуллина родилась с редким генетическим заболеванием, из-за которого у нее деформированы лицевые и кости черепа, сросшиеся пальцы на руках и ногах, а также есть расщелина в твердом небе, из-за которого ребенок не может нормально есть и говорить. Жила Соня вместе с родителями в стареньком доме без удобств и, наверное, прожила бы там всю жизнь, если бы сначала на нее не обратили внимание сначала волонтеры, а потом ее судьбу не взял под личный контроль Радий Хабиров. После этого девочку сначала отправили на обследование в РДКБ, а вернулась Соня не в старенький домик, а в благоустроенную квартиру. Также малышка вместе с мамой отправилась в одну из лучших израильских клиник, где прошла полное обследование, но врачебный консилиум решил, что операции в данный момент не нужны, поскольку еще больше могут навредить ребенку. Сейчас Соня находится под наблюдением уфимских специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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