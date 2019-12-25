«Приводит к эффекту панических атак»: уфимец, больной раком, столкнулся с новой напастью

СЕГОДНЯ 19:22 2019-12-25T20:00:23+03:00

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Стало известно, как чувствует себя 30-летний Марсель Имангулов, который проходит лечение от рака почки в израильской клинике. Напомним, что вчера молодому мужчине стало резко плохо: из-за распространившихся метастазов в легких и печени Марсель может дышать только с помощью кислородной маски, но все равно принял непростое решение не сдаваться болезни и продолжить лечение.

Сегодня, 25 декабря, Марселю провели второй курс иммунотерапии, который уфимец перенес без осложнений, хотя пожаловался на панические атаки.

-Метастазы давят на сердце, отсюда учащенное сердцебиение, что приводит к аритмии и эфекту панических атак. На уровне мозга Марсель совершенно спокоен и уверен в выздоровлении, на уровне физики – состояние паническое. Но наш батыр не сдается, - пишут близкие Марселя в его группе поддержки в Инстаграме, добавив, что ему по-прежнему требуется помощь в оплате дорогостоящего лечения.

Если вы хотите помочь Марселю, вы можете внести посильный вклад на карту мамы 4817 7601 7271 4663 (получатель Татьяна Сергеевна Я.) или самого Марселя 5536 9137 8278 6798.

ИСТОЧНИК KP.RU