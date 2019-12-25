2019-12-25T18:36:56+03:00
Происшествия

В уфимской мэрии опровергли новость о массовом отравлении школьников

Ранее в СМИ появилась информация, что с больным животом и тошнотой слегли около ста учеников
Инга НОВИЦКАЯ
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Как выяснилось, никого с острым отравлением не госпитализировали - тем более, массовоКак выяснилось, никого с острым отравлением не госпитализировали - тем более, массовоФото: "КП" Архив
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В уфимской мэрии и республиканском минздраве опровергли информацию о массовом отравлении школьников. Ранее издание«Proufu» сообщило, что в одной из уфимских школ на занятия не пришли около ста учеников: у всех у них наблюдались симптомы острого отравления, при этом якобы родители грешили на некачественное питание в столовых. Издание, ссылаясь на источники в инфекционной больнице, писало, что госпитализированы уже три ребенка, и, возможно, их количество будет только расти.

В пресс-службе уфимской мэрии успокоили: пугающая новость оказалась обычным фейком.

- Обращения детей, тем более массового, с признаками пищевого расстройства или отравления в медицинские учреждения республики не было, - прокомментировали в региональном минздраве.

А вот журналистов чиновники настоятельно попросили, прежде чем публиковать шокирующие заметки, «запрашивать дополнительные сведения, разъяснения и комментарии в пресс-службе городской администрации Уфы, чтобы представлять своим читателям полную картину произошедшего и в целях недопущения распространения недостоверной информации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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