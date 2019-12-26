Пропавшую неделю назад 38-летнюю уфимку нашли в больнице

СЕГОДНЯ 09:13 2019-12-26T12:32:16+03:00

Оказалось, что все это время женщина провела в больнице

Родственники до сих пор в шоке и пытаются выяснить подробности, что же случилось

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Стала известна судьба пропавшей неделю назад в уфимском микрорайоне Сипайлово Лейсан Ермаковой. Напомним, что 38-летняя женщина таинственно исчезла в ночь на 18 декабря, когда вышла из дома и не вернулась обратно. Обеспокоенные родственники и коллеги немедленно обратились в полицию, ведь Лейсан никогда раньше не пропадала и всегда предупреждала об отсутствии своего 19-летнего сына.

- Лейсан не пьет, не гуляет. Мы все надеемся на лучшее, - рассказывала ранее «Комсомолке» ее подруга Елена.

Вечером 25 декабря пришли хорошие новости: подруга Лейсан сообщила, что женщину нашли. Сейчас она находится в больнице. Что именно произошло, пока неясно, и сейчас родственники пытаются выяснить все подробности у врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU