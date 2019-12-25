2019-12-25T17:34:12+03:00
Происшествия

Уфимец до смерти избил мужчину и похитил его пасынка

В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом
Владислав КАЗАНЦЕВ
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СК завел уголовное дело по пяти статьямСК завел уголовное дело по пяти статьям
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В скором времени перед судом предстанет 41-летний уфимец, который до смерти избил мужчину, затолкал в багажник его пасынка и удерживал его у себя на садовом участке. Иглинский межрайонный следственный отдел завел на обвиняемого уголовное дело по пяти статьям: нарушение неприкосновенности жилища, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, умышленное причинение легкого вреда здоровью, грабеж и похищение, совершенное с применением насилия.

Версия следствия. 29 июня текущего года между 58-летним мужчиной и обвиняемым в ходе телефонного разговора вспыхнул конфликт. Первый не мог забрать вещи своей подруги из комнаты второго, в которой женщина раньше проживала. После взаимных оскорблений обвиняемый приехал к потерпевшему домой и избил его и 33-летнего пасынка. Затем он похитил из дома три мобильных телефона и затолкал пасынка в багажник своего авто. Он увез его к себе на садовый участок, где удерживал некоторое время.

Избитого 58-летнего мужчину госпитализировали в городскую больницу. Спустя 20 дней он скончался.

– В ходе расследования обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал, тем не менее, следствием собрано достаточно доказательств его вины, – сообщили в пресс-службе СК Башкирии.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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