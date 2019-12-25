В уфимском ЖК «Серебряный ручей» в преддверии праздников сдали очередной дом

СЕГОДНЯ 16:18 2019-12-25T16:18:59+03:00

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Застройщик микрорайона «Дема – 9» ввел в эксплуатацию жилой дом № 9. Заселение ЖД № 9 в канун новогодних праздников стало возможным благодаря поручению Главы Республики Радия Хабирова по разработке программы финансирования достройки ЖК «Серебряный ручей».

В рамках разработанной Администрацией Главы Республики совместно с Правительством Башкортостана и Государственным комитетом РБ по строительству и архитектуре схемы в собственность ГУП «УАЗ» (Государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями») были переданы активы группы компаний, в которую входит застройщик, на сумму более 60 млн. На сегодняшний день все денежные средства направлены на завершение строительства жилых домов № 9 и № 10. К слову, строительство ЖД № 10 также находится на финальной стадии, и застройщик планирует завершить его до конца текущего года.

- Главная задача застройщика на текущий момент – начать передачу ключей собственникам квартир, насчитывающих 316 человек, до новогодних праздников. Возможность ввести в эксплуатацию порядка 15,5 тыс. кв. м. жилья ЖК «Серебряный ручей» появилась благодаря алгоритму, разработанному Администрацией Главы Республики и оперативно реализованному Правительством РБ, Госкомитетом РБ по строительству и архитектуре, а также ГУП «УАЗ» по поручению Главы РБ Радия Хабирова, - комментирует директор строительной компании Тимербулат Багаутдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU