Прокуратура усмотрела в деятельности «Башкорт» признаки экстремизма

СЕГОДНЯ 16:33 2019-12-25T16:49:52+03:00

В прокуратуре также напомнили о митинге 2017-го года

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Республиканская прокуратура усмотрела в деятельности общественной организации «Башкорт» признаки экстремизма. Об этом рассказали активисты движения в сообществе ВКонтакте. К публикации был прикреплен документ с «Предупреждением о недопустимости осуществления экстремистской деятельности» от правоохранительного ведомства», датированный 18 декабря. В нем прокуратура дает два месяца на исправление нарушений.

Из документа следует, что прокуратура провела проверку организации и выясняла, что ее лидерами являются ранее судимые по «экстремистским статьям» Сагит Исмагилов, Фанзил Ахметшин и Айрат Дильмухаметов. На интернет-ресурсах «Башкорта» их деятельность «пропагандируется и положительно оценивается».

Со ссылкой на федеральный закон правоохранители указывают, что лица, в действиях которых установлены признаки экстремистской деятельности, «не могут быть учредителями, членами, участниками общественного объединения».

Прокуратура упоминает мероприятия под названием «йыйыны, определяемое как исторически сложившийся способ самоуправления у башкир». Опираясь на заключение историко-психолого-лингвистического исследования, проведенного специалистами БашГУ, ведомства постулирует, что «мероприятия, запечатленные на представленных видеозаписях, йыйынами не являются».

К тому же правоохранители напомнили о митинге «Башкорта» в 2017 года, при исследовании которого в том же году были выявлены высказывания, «имеющие лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды» и «направленные на унижение «достоинства человека либо группы лиц по признаку национальности, языка и происхождения».

«Выявленные факты, – говорится в документе, – свидетельствуют о наличии в деятельности «Башкорт» признаков экстремистской деятельности». Далее и.о. прокурора Башкирии Логинов предлагает «в двухмесячный срок принять конкретные меры, направленные на устранение указанных нарушений».

В самой организации подозрения отрицают. По словам активистов, в документе не прописано, «какие конкретно нарушения необходимо исправить». Они также отметили, что Айрат Дильмухаметов «никогда не входил» в «Башкорт». Общественники намерены обжаловать прокурорское решение, так как «твердо уверены, что никакой экстремистской деятельности» не ведут – «все это делается только ради того, чтобы нейтрализовать или ликвидировать нашу организацию, чего очень сильно добивается республиканская власть», – подытожили в организации.

ИСТОЧНИК KP.RU