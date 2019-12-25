Экс-глава МВД Башкирии стал председателем Общественного совета ведомства

СЕГОДНЯ 15:00 2019-12-25T15:00:51+03:00

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Председателем Общественного совета МВД Башкирии стал генерал-лейтенант полиции в отставке и экс-министр ведомства Рафаил Диваев. Он руководил правоохранительным органом с 1996 по 2008 годы. Заместителем Диваева по итогам голосования был избран Мурат Гузаиров (учёный, доктор технических наук, бывший ректор УГАТУ и депутат 3 и 4-го созывов Курултая), а ответственным секретарем – Наиль Ишмуратов.

Всего в обновленный состав Совета вошли 23 человека – представители науки, культуры, религиозных конфессий и средств массовой информации.

Айрат Халиков, возглавлявший работу организации с 2015 по 2019 годы пожелал коллегах успехов в дальнейшей работе и отметил что Совет является «не формальным собранием известных людей нашей республике, реальным рабочим инструментом для решения проблем при взаимодействии органов внутренних дел и граждан».

ИСТОЧНИК KP.RU